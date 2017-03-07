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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В администрации Кемеровской области произошли кадровые перестановки

Сформирован новый блок, отвечающий за социальный вопросы.

В областной администрации назначили двух новых заместителей губернатора.

По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, в новый блок по социальным вопросам вошли областной департамент социальной защиты населения, областное архивное управление и управление ЗАГС Кемеровской области. Замом губернатора по социальным вопросам стал Алексей Сергеев. Раньше он занимал пост заместителя губернатора по вопросам здравоохранения. На этом посту его сменил Валерий Цой, который до этого отвечал за вопросы социальной политики. Теперь Валерий Цой будет курировать областной департамент охраны здоровья населения и управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области.

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