Работа мультиварок из красноярских магазинов не устроила экспертов

Эксперты красноярского ЦСМ оценили качество мультиварок из магазинов города. В пресс-службе центра отметили, что проверка аппаратов прошла впервые в истории организации.

Для изучения были приобретены мультиварки пяти брендов: Scarlett, Willmark, Vitek, Polaris и Vitesse. Ценовой диапазон техники — от 2980 до 3870 рублей. Все аппараты произведены в Китае.

На первом этапе техника прошла проверку на соответствие нормам безопасности. Все представленные образцы не вызвали нареканий у специалистов. Лишь в одной из мультиварок обнаружилось незначительное несоответствие по маркировке.

На втором этапе исследования технику проверяли студенты торгово-экономического института СФУ. Чтобы оценить качество пищи из мультиварок, эксперты взяли три рецепта: гречневой каши, классического куриного супа и ванильного бисквита.

В ходе дегустации молодые специалисты заметили, что в большинстве мультиварок крупа разварилась не полностью, а бисквиты разваливались, подгорали и не имели равномерной формы. Кроме этого, в блюдах из двух образцов техники имелись неизвестные посторонние привкусы.

«Несмотря на то, что все рецепты были скорректированы с инструкцией и примерами в книгах рецептур, идеально со своей задачей не справился практически никто. Покупателям нужно понимать, что впоследствии им придется методом проб и ошибок доводить это процесс до ума самостоятельно», — пояснила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров СФУ Елена Зайченко.

На третьем этапе экспертная комиссия оценила дизайн, качество изготовления и сборки представленных образцов. Оценка продукции проводилась по условно принятой шкале, максимальный балл — 49.

По итогам рейтинга лидером стал аппарат компании Vitek, набравший 43,79 баллов. Второе место заняла мультиварка от Polaris (42,32). Третьим стал образец бренда Vitesse (39,94). Аутсайдерами стали Willmark (37,82 балла) и Skarlett (34,12 балла).