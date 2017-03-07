Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Женщина-пилот из РФ рассказала, как на нее реагируют пассажиры
Как живут восточные жены на самом деле
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10Освобожденная Пальмира
07:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Работа мультиварок из красноярских магазинов не устроила экспертов

В аппаратах подгорали бисквиты, а крупа не разваривалась полностью.

Эксперты красноярского ЦСМ оценили качество мультиварок из магазинов города. В пресс-службе центра отметили, что проверка аппаратов прошла впервые в истории организации.

Для изучения были приобретены мультиварки пяти брендов: Scarlett, Willmark, Vitek, Polaris и Vitesse. Ценовой диапазон техники — от 2980 до 3870 рублей. Все аппараты произведены в Китае.

На первом этапе техника прошла проверку на соответствие нормам безопасности. Все представленные образцы не вызвали нареканий у специалистов. Лишь в одной из мультиварок обнаружилось незначительное несоответствие по маркировке.

На втором этапе исследования технику проверяли студенты торгово-экономического института СФУ. Чтобы оценить качество пищи из мультиварок, эксперты взяли три рецепта: гречневой каши, классического куриного супа и ванильного бисквита.

В ходе дегустации молодые специалисты заметили, что в большинстве мультиварок крупа разварилась не полностью, а бисквиты разваливались, подгорали и не имели равномерной формы. Кроме этого, в блюдах из двух образцов техники имелись неизвестные посторонние привкусы.

«Несмотря на то, что все рецепты были скорректированы с инструкцией и примерами в книгах рецептур, идеально со своей задачей не справился практически никто. Покупателям нужно понимать, что впоследствии им придется методом проб и ошибок доводить это процесс до ума самостоятельно», — пояснила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров СФУ Елена Зайченко.

На третьем этапе экспертная комиссия оценила дизайн, качество изготовления и сборки представленных образцов. Оценка продукции проводилась по условно принятой шкале, максимальный балл — 49.

По итогам рейтинга лидером стал аппарат компании Vitek, набравший 43,79 баллов. Второе место заняла мультиварка от Polaris (42,32). Третьим стал образец бренда Vitesse (39,94). Аутсайдерами стали Willmark (37,82 балла) и Skarlett (34,12 балла).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из Красноярска открываются авиарейсы в Самару, Читу и Улан-Удэ
Пхеньян отработал нанесение ракетного удара по базам США
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
Олланд: ЕС должен приспособиться к жизни в составе 27 стран
РБК: банки не начали обслуживать клиентов по паспортам ЛНР и ДНР
Глава Минэнерго РФ рассказал о себестоимости добычи нефти и газа
Киев предоставил Москве список из заключенных на Украине россиян
Госдума рассмотрит закон о запрете на «позорящие» имена
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Эксперты: новое жилье станет доступно большинству граждан
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь