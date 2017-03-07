Птенец венценосных журавлей появился в столичном зоопарке

Сотрудники зоопарка выращивают его вручную. Ближе к лету птенца поселят вместе с родителями, а пока его кормят с помощью пинцета. Венценосные журавли сильно отличаются от остальных: например, они могут сидеть на деревьях, а питаться предпочитают насекомыми, а не рыбой и мышами.

Птенцы всех видов журавлей в природе остаются в гнезде недолго, уже через несколько часов они способны следовать за родителями. В зоопарке птицам тоже необходимо много двигаться, поэтому сотрудники регулярно выгуливают малышей.

В прошлом году в Московском зоопарке вырастили двух венценосных журавлей. А в феврале в павильоне «Птицы и бабочки» появились птенцы пеликанов — розового и кудрявого.