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07:21 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Птенец венценосных журавлей появился в столичном зоопарке

У венценосных журавлей в Московском зоопарке появился птенец. Самка снесла яйцо в зимнем помещении, где нет подходящего места для устройства гнезда, поэтому малыша поместили в инкубатор.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сотрудники зоопарка выращивают его вручную. Ближе к лету птенца поселят вместе с родителями, а пока его кормят с помощью пинцета. Венценосные журавли сильно отличаются от остальных: например, они могут сидеть на деревьях, а питаться предпочитают насекомыми, а не рыбой и мышами.

Птенцы всех видов журавлей в природе остаются в гнезде недолго, уже через несколько часов они способны следовать за родителями. В зоопарке птицам тоже необходимо много двигаться, поэтому сотрудники регулярно выгуливают малышей.

В прошлом году в Московском зоопарке вырастили двух венценосных журавлей. А в феврале в павильоне «Птицы и бабочки» появились птенцы пеликанов — розового и кудрявого.

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