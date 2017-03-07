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07:35 (мск), источник: РИА Новости

Название «Фетисов Арены» останется без изменений

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Светлана Задёра. Название «Фетисов Арены» останется без изменений по итогам народного голосования, рассказал вице-губернатор Приморья Павел Серебряков на пресс-конференции.

Источник: РИА Новости

«Фетисов Арена» осталась «Фетисов Ареной». Буквы на здание нет смысла возвращать, там есть электронное табло, которое меняется: анонсы матчей, расписание матчей. Народное голосование определило название. Больше этот вопрос не поднимался, — сообщил Павел Серебряков.

Обсуждение возможной смены названия арены началось в рамках подготовки проекта Центра зимних олимпийских видов спорта. Как сообщала ранее пресс-служба ХК «Адмирал», руководство клуба вело переговоры о продаже названия «Фетисов Арены» Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП). Название «Фетисов Арена» прочно ассоциируется с хоккеем и успехами именно в этом виде спорта, однако клубу нужно развивать и другие направления, поэтому и изучаются варианты нового названия для комплекса с консультациями по этому вопросу с широким кругом специалистов, отметили в пресс-службе.

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