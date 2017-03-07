Название «Фетисов Арены» останется без изменений
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Светлана Задёра. Название «Фетисов Арены» останется без изменений по итогам народного голосования, рассказал
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Светлана Задёра. Название «Фетисов Арены» останется без изменений по итогам народного голосования, рассказал
«Фетисов Арена» осталась «Фетисов Ареной». Буквы на здание нет смысла возвращать, там есть электронное табло, которое меняется: анонсы матчей, расписание матчей. Народное голосование определило название. Больше этот вопрос не поднимался, — сообщил Павел Серебряков.
Обсуждение возможной смены названия арены началось в рамках подготовки проекта Центра зимних олимпийских видов спорта. Как сообщала ранее