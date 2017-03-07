В Башкирии женщин поздравляют с их весенним праздником

Накануне же в Учалинской филармонии состоялся праздничный концерт в честь Международного женского дня. Поздравления в этот день принимали женщины разных профессий — представительницы прекрасного пола, которые своим трудом вносят вклад в развитие Учалинского района.

В фойе гостям праздника была предложена выставка-продажа изделий из полудрагоценных камней, бисера, аксессуаров, продукции ведущих косметических компаний. Все желающие смогли получить практические советы по уходу за кожей и макияжу от визажистов и косметологов. Также в это время на втором этаже состоялась социальная ярмарка, где консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки провели представители отдела соцзащиты, Центральной городской больницы, Пенсионного фонда, Центра социального обслуживания «Ихтирам», Фонда социального страхования.

С наступающим весенним праздником учалинок поздравил глава администрации района Фарит Давлетгареев. С приветственным словом также обратились председатель Совета депутатов района Хуснитдин Хасанов, депутат Госсобрания — Курултая республики, генеральный директор Учалинского горно-обогатительного комбината Закария Гибадуллин.

Торжественное мероприятие продолжилось церемонией награждения. Сегодня женщины реализуют себя в различных отраслях экономики и социальной сферы — трудятся на промышленных предприятиях, работают на полях, стоят на страже правопорядка. Во многих отраслях именно женщинам принадлежит ведущая роль. В здравоохранении, учреждениях социальной защиты, образовании большинство работающих — женщины, много среди учалинок успешных предпринимателей. Немало тружениц среди работников агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи. Почетными грамотами администрации района был отмечен труд тринадцати представительниц прекрасного пола. Также в этот вечер были награждены победители конкурса среди женсоветов района: первого места удостоен коллектив Кирябинского женсовета, на втором месте — Кунакбаевский женсовет, третье место у женсовета Учалинского сельсовета.

По доброй традиции, праздничное мероприятие украсили номера солистов филармонии и творческих коллективов города и района, сообщили в администрации муниципалитета.