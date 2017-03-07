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07:38 (мск), источник: ТАСС

Карнавал в Рио-де-Жанейро установил новый рекорд по числу зрителей и участников

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 марта. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро, завершившийся на прошлой неделе, привлек рекордное число зрителей и участников.

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9
фотографий
9
фотографий

Как сообщили в понедельник в компании Riotur, которая является структурой мэрии города, конкурс-парад школ самбы на самбодроме «Маркиз де Сапукаи» и массовые костюмированные парады в рамках так называемого «уличного карнавала» с конца февраля по начало марта вывели на улицы Рио-де-Жанейро 5 млн 982 тыс. 700 человек.

В прошлом году аналогичные мероприятия прошли при участии 4,75 млн бразильцев и иностранных туристов. Самый высокий показатель «посещаемости» карнавала, когда-либо зарегистрированный специалистами Riotur, до настоящего момента составлял 5,4 млн человек.

При этом число иностранных туристов, приехавших в Рио-де-Жанейро в дни карнавала, в этом году составило 1,1 млн человек. Согласно опросу, проведенному по заказу мэрии, 94% из них заявили, что намерены вновь посетить этот город, причем 17,4% — уже в этом году. По данным Бразильской ассоциации гостиничного бизнеса Рио-де-Жанейро, расположенные в мегаполисе отели в дни карнавала смогли продать 78% номеров, что на 8,33% больше, чем в прошлом году.

Центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро является конкурс-парад школ самбы, проходящий в центре города на самбодроме «Маркиз де Сапукаи» — вытянутой на 700 метров площадке с трибунами по обеим сторонам. Участвующие в соревновании коллективы — по аналогии с футбольными командами — делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители — всего 12 школ самбы — каждый год борются за звание победителя парада. Оценивает выступление каждого коллектива жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.

Однако еще до официального открытия карнавала на проспектах, набережных и площадях Рио-де-Жанейро проходят массовые костюмированные парады. Эти шествия, получившие название «уличный карнавал», отличает большая демократичность и доступность. Если билет на официальный карнавал стоит от 140 до 2290 реалов (от $45 до $740), то просмотр выступлений уличных танцевальных групп (или, в соответствии с местной терминологией, «блоков») является бесплатным. Поскольку все желающие могут присоединиться к такому шествию и пройти по городу, пританцовывая под звуки самбы, разделить понятия «зритель» или «участник» на уличном карнавале фактически невозможно.

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