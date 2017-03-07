ГИБДД прекратило принимать экзамены и регистрировать авто в Артеме

Регистрационный пункт отделения № 1 МОРАС ГИБДД УМВД по Приморскому краю, расположенный по адресу: Артем, ул. Владимира Сайбеля, 41, с 4 марта прекратил работу и прием по оказанию госуслуг по регистрации автомототранспорта.



Зарегистрировать автомототранспорт можно в любом регистрационном пункте МОРАС ГИБДД УМВД по Приморскому краю по адресам:



1. Владивосток, ул. Проспект 100 Лет Владивостоку, 148;



2. Уссурийск, ул. Тургенева, 152;



3. Находка, ул. Пограничная, 100;



4. Партизанск, ул. Ленинская, 27а;



5. Большой Камень, ул. Андреевская, 4;



6. Арсеньев, ул. Заводская, 5;



7. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103;



8. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, 18;



9. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60;



10 Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35 В.



Расписание работы отделений МОРАС ГИБДД УМВД по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.



Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.



В связи с закрытием административного помещения по адресу: Артем, ул. В. Сайбеля, 41, с 6 марта 2017 года:



— прием теоретического квалификационного экзамена будет осуществляться по адресу: Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148, каб.201;



— прием первого и второго этапа практического квалификационного экзамена будет осуществляться в Артеме;



— выдача водительских удостоверений будет осуществляться по адресу: Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148.



Расписание работы отделения № 1 (Владивосток) МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.