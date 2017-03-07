ГИБДД прекратило принимать экзамены и регистрировать авто в Артеме
Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД в Артеме прекратили работу, сообщили ИА Дейта в УМВД по Приморью.
Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД в Артеме прекратили работу, сообщили ИА Дейта в УМВД по Приморью.
Регистрационный пункт отделения № 1 МОРАС ГИБДД УМВД по Приморскому краю, расположенный по адресу: Артем, ул. Владимира Сайбеля, 41, с 4 марта прекратил работу и прием по оказанию госуслуг по регистрации автомототранспорта.
Зарегистрировать автомототранспорт можно в любом регистрационном пункте МОРАС ГИБДД УМВД по Приморскому краю по адресам:
1. Владивосток, ул. Проспект 100 Лет Владивостоку, 148;
2. Уссурийск, ул. Тургенева, 152;
3. Находка, ул. Пограничная, 100;
4. Партизанск, ул. Ленинская, 27а;
5. Большой Камень, ул. Андреевская, 4;
6. Арсеньев, ул. Заводская, 5;
7. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103;
8.
9. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60;
10 Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35 В.
Расписание работы отделений МОРАС ГИБДД УМВД по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.
Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
В связи с закрытием административного помещения по адресу: Артем, ул. В. Сайбеля, 41, с 6 марта 2017 года:
— прием теоретического квалификационного экзамена будет осуществляться по адресу: Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148, каб.201;
— прием первого и второго этапа практического квалификационного экзамена будет осуществляться в Артеме;
— выдача водительских удостоверений будет осуществляться по адресу: Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148.
Расписание работы отделения № 1 (Владивосток) МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.