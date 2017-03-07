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07:46 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД прекратило принимать экзамены и регистрировать авто в Артеме

Регистрационное и экзаменационное подразделения ГИБДД в Артеме прекратили работу, сообщили ИА Дейта в УМВД по Приморью.

Источник: ДЕЙТА

Регистрационный пункт отделения № 1 МОРАС ГИБДД УМВД по Приморскому краю, расположенный по адресу: Артем, ул. Владимира Сайбеля, 41, с 4 марта прекратил работу и прием по оказанию госуслуг по регистрации автомототранспорта.

Зарегистрировать автомототранспорт можно в любом регистрационном пункте МОРАС ГИБДД УМВД по Приморскому краю по адресам:

1. Владивосток, ул. Проспект 100 Лет Владивостоку, 148;

2. Уссурийск, ул. Тургенева, 152;

3. Находка, ул. Пограничная, 100;

4. Партизанск, ул. Ленинская, 27а;

5. Большой Камень, ул. Андреевская, 4;

6. Арсеньев, ул. Заводская, 5;

7. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 103;

8. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, 18;

9. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 60;

10 Лесозаводск, ул. Пушкинская, 35 В.

Расписание работы отделений МОРАС ГИБДД УМВД по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.

Осмотр транспортных средств осуществляется на смотровой площадке с 07.45 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

В связи с закрытием административного помещения по адресу: Артем, ул. В. Сайбеля, 41, с 6 марта 2017 года:

— прием теоретического квалификационного экзамена будет осуществляться по адресу: Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148, каб.201;

— прием первого и второго этапа практического квалификационного экзамена будет осуществляться в Артеме;

— выдача водительских удостоверений будет осуществляться по адресу: Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 148.

Расписание работы отделения № 1 (Владивосток) МЭО ГИБДД УМВД по Приморскому краю: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, среда с 08.00 до 12.00.

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