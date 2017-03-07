Новосибирская полиция набирает на службу в спецназ за 30 тысяч рублей

Наркополицейские зовут новосибирцев себе на службу за 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области проводит отбор кандидатов на должности сотрудников подразделения специального назначения.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст не старше 35 лет, среднее (полное) общее, среднее профессиональное, высшее профессиональное образование, служба в армии, годность к службе (категория «А»).

«Кандидаты на службу должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Работодатель обещает зарплату от 30 тысяч рублей. .