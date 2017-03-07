Новосибирская полиция набирает на службу в спецназ за 30 тысяч рублей
Новосибирская полиция объявила вакансию на должность сотрудника подразделения специального назначения, сообщает
Новосибирская полиция объявила вакансию на должность сотрудника подразделения специального назначения, сообщает
Наркополицейские зовут новосибирцев себе на службу за 30 тысяч рублей, сообщает
Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области проводит отбор кандидатов на должности сотрудников подразделения специального назначения.
Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст не старше 35 лет, среднее (полное) общее, среднее профессиональное, высшее профессиональное образование, служба в армии, годность к службе (категория «А»).
«Кандидаты на службу должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении.
Работодатель обещает зарплату от 30 тысяч рублей. .