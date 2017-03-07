Омичам за праздничный день принесут досрочно пенсию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В связи с тем, что 8 марта — выходной день, пенсионеры получат средства на день раньше — 7 марта. Тем пенсионерам, которые получают средства на банковскую карту, деньги зачислят в обычном режиме.

Отметим, что омичей, получающих пенсию на карту, больше 60%. Средний размер пенсии в регионе составляет 11803 рубля.