МЧС предупреждает о сильной гололедице в Москве во вторник
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сильная гололедица и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве утром и днем во вторник, сообщает главное столичное управление МЧС России.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сильная гололедица и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве утром и днем во вторник, сообщает главное столичное управление МЧС России.
«С 06:00 до 18:00 7 марта в городе Москве (включая ТиНАО) местами сильная гололедица; усиление восточного,
Отмечается, что
Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, на дорогах могут возникать заторы и аварийные ситуации, возможно увеличение числа ДТП на опасных участках.