Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Ле Пен ответила на слова журналиста, назвавшего Путина «убийцей»
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
07:50 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупреждает о сильной гололедице в Москве во вторник

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сильная гололедица и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве утром и днем во вторник, сообщает главное столичное управление МЧС России.

Источник: РИА Новости

«С 06:00 до 18:00 7 марта в городе Москве (включая ТиНАО) местами сильная гололедица; усиление восточного, юго-восточного ветра порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, на дорогах могут возникать заторы и аварийные ситуации, возможно увеличение числа ДТП на опасных участках.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+9°
полупрозрачная облачность
769 мм рт. ст.
повышенное
66 %
высокая
2 м/с
легкий ветер
Как Терешкова спасла немецкого космонавта
Пхеньян отработал нанесение ракетного удара по базам США
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
Олланд: ЕС должен приспособиться к жизни в составе 27 стран
РБК: банки не начали обслуживать клиентов по паспортам ЛНР и ДНР
Глава Минэнерго РФ рассказал о себестоимости добычи нефти и газа
Киев предоставил Москве список из заключенных на Украине россиян
Госдума рассмотрит закон о запрете на «позорящие» имена
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь