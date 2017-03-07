МЧС предупреждает о сильной гололедице в Москве во вторник

«С 06:00 до 18:00 7 марта в городе Москве (включая ТиНАО) местами сильная гололедица; усиление восточного, юго-восточного ветра порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, на дорогах могут возникать заторы и аварийные ситуации, возможно увеличение числа ДТП на опасных участках.