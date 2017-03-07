В Омске высадят 13 тысяч деревьев ценных пород и декоративных кустарников

Работы по озеленению города будут продолжены в текущем году. Главный агроном Омска Галина Цыганова заявила, что в 2017 году будут обновляться многие скверы, улицы, пешеходные и зеленые зоны. В этих местах появятся деревья различных ценных пород, разнообразные декоративные кустарники, однолетние и многолетние цветы. Однако в этом году бюджет меньше, чем в прошлом году — всего 129 миллионов рублей.

«Основные мероприятия по благоустройству и озеленению территории Омска в 2017 году направлены на продолжение работ по озеленению объектов общего пользования и транспортных магистралей города, которые были начаты в рамках празднования 300-летия в прошлом году, — пояснила Галина Цыганова. — Средств в этом году выделено на эти цели меньше — около 129 миллионов рублей, тем не менее, объем работ запланирован большой».

Запланированы работы по благоустройству и озеленению в 10-ом микрорайоне, сквере Героев авиаторов, сквере микрорайона «Загородный», на улицах Энтузиастов, Богдана Хмельницкого, Ипподромной. Также обновят зеленые зоны у дома № 141 на улице Красный пусть, около цирка, на участке улицы Ленина между двумя мостами.

Специалисты продолжат придорожное озеленение магистралей: на очереди улицы Транссибирская, Рабиновича, Красный путь, Куйбышева, мельничная, Третьяковская, проспекты Сибирский, Менделеева и другие.

Предполагается, что в текущем году в Омске будет высажено не меньше 5 тысяч деревьев ценных пород, 8 тысяч кустарников и 2,5 миллионов цветов.