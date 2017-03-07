Мастер-классы и ярмарка сувениров: омичей приглашают на вербный базар
С 10 марта Сибирский культурный центр ждет гостей на вербный базар. Продолжая традиции, мастера
С 10 марта Сибирский культурный центр ждет гостей на вербный базар. Продолжая традиции, мастера
Здесь можно будет не только увидеть, но и приобрести: пасочницы, керамические крынки и плошки, точеную деревянную посуду, расписные и бисерные яйца, деревянные яйца под роспись, «птицу счастья», праздничные свечи, подсвечники и прочие товары и сувениры к православным и светским праздникам.
Традиционно в России устраивали ярмарки в канун важных православных праздников. На Вербной неделе, перед Пасхой, организовывали вербные базары. А после Пасхи ярмарки проводили на Красную горку. Торговали разным товаром: всевозможными сладостями, потешными игрушками, текстилем, домашней утварью. Покупатели находили все необходимое в быту и запасались подарками для близких.
Во время работы
• изготовление тряпичной куклы «Вербный херувим», «Птички», «Сороки»:
• роспись яиц в технике «крапанка».
Заявки на проведение