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09:14 (мск), источник: СуперОмск

Мастер-классы и ярмарка сувениров: омичей приглашают на вербный базар

С 10 марта Сибирский культурный центр ждет гостей на вербный базар. Продолжая традиции, мастера декоративно-прикладного искусства Омска и Омской области представят свои работы на выставке-ярмарке.

Здесь можно будет не только увидеть, но и приобрести: пасочницы, керамические крынки и плошки, точеную деревянную посуду, расписные и бисерные яйца, деревянные яйца под роспись, «птицу счастья», праздничные свечи, подсвечники и прочие товары и сувениры к православным и светским праздникам.

Традиционно в России устраивали ярмарки в канун важных православных праздников. На Вербной неделе, перед Пасхой, организовывали вербные базары. А после Пасхи ярмарки проводили на Красную горку. Торговали разным товаром: всевозможными сладостями, потешными игрушками, текстилем, домашней утварью. Покупатели находили все необходимое в быту и запасались подарками для близких.

Во время работы выставки-ярмарки по заявкам будут проводиться мастер-классы:

• изготовление тряпичной куклы «Вербный херувим», «Птички», «Сороки»:

• роспись яиц в технике «крапанка».

Заявки на проведение мастер-классов и информация о работе выставки по телефону: 8 (3812) 53−03−67.

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