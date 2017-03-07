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08:48 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Горбунов и Осадчая сообщили имя своего сына

Об имени ребенка Горбунов сообщил на вечеринке.

Источник: Telegraf.com.ua

Популярные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов рассказали, как назвали малыша. 18 февраля 33-летняя Катя Осадчая в одном из киевских роддомов родила сына от 46-летнего Юрия Горбунова. Пара тщательно скрывала свои отношения и интересное положение телеведущей. Спустя пару недель после рождения сыночка Катя и Юрий сообщили, что официально являются мужем и женой. Теперь же Горбунов рассекретил имя новорожденного малыша. Как оказалось. пара решила назвать ребенка Иваном.

Отметим, что это второй ребенок Осадчей. У журналистки также есть 14-летний сын Илья от бизнесмена и народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука.

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