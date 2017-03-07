Солистка группы Symphorine умерла на 27-м году жизни

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Солистка и основательница белорусской группы Symphorine Анна Дашкевич скончалась накануне в Минске в возрасте 26 лет, сообщил в социальных сетях отец певицы.

Группа «Симфорин» была основана в Минске несколько лет назад певицей Анной Дашкевич. Коллектив исполнял преимущественно каверы на известные песни в своей обработке — музыканты играли на струнных инструментах.

«Сегодня умерла во сне моя доченька Аннушка», — сообщил вечером в понедельник отец основательницы группы Константин.