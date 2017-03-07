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08:46 (мск), источник: Sputnik.by

Солистка группы Symphorine умерла на 27-м году жизни

Кавер-группа Анны Дашкевич дважды участвовала в национальном отборе на «Евровидение» и многих других конкурсах.

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Солистка и основательница белорусской группы Symphorine Анна Дашкевич скончалась накануне в Минске в возрасте 26 лет, сообщил в социальных сетях отец певицы.

Группа «Симфорин» была основана в Минске несколько лет назад певицей Анной Дашкевич. Коллектив исполнял преимущественно каверы на известные песни в своей обработке — музыканты играли на струнных инструментах.

«Сегодня умерла во сне моя доченька Аннушка», — сообщил вечером в понедельник отец основательницы группы Константин.

О причинах трагедии родственники певицы ничего не сообщают.

Девушке в августе должно было исполниться 27 лет. В прошлом году она окончила Белорусскую государственную академию музыки.

Symphorine дважды участвовали в национальном отборе на «Евровидение» от Беларуси и в ряде других конкурсов. Одно из последних выступлений группы было на благотворительном фестивале этой зимой.

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Солистка группы Symphorine умерла на 27-м году жизни
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