Солистка группы Symphorine умерла на 27-м году жизни

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Солистка и основательница белорусской группы Symphorine Анна Дашкевич скончалась накануне в Минске в возрасте 26 лет, сообщил в социальных сетях отец певицы.
Группа «Симфорин» была основана в Минске несколько лет назад певицей Анной Дашкевич. Коллектив исполнял преимущественно каверы на известные песни в своей обработке — музыканты играли на струнных инструментах.
«Сегодня умерла во сне моя доченька Аннушка», — сообщил вечером в понедельник отец основательницы группы Константин.
О причинах трагедии родственники певицы ничего не сообщают.
Девушке в августе должно было исполниться 27 лет. В прошлом году она окончила Белорусскую государственную академию музыки.
Symphorine дважды участвовали в национальном отборе на «Евровидение» от Беларуси и в ряде других конкурсов. Одно из последних выступлений группы было на благотворительном фестивале этой зимой.