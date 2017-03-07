В столице Кузбасса начали ремонтировать дороги
Специалисты используют асфальтобетонную смесь.
Специалисты используют асфальтобетонную смесь.
В Кемерове приступили к ремонту дорожного полотна.
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Сообщается, что литая асфальтобетонная смесь позволяет вести работы при отрицательных температурах до -10 градусов. Смесь можно укладывать сразу на влажное покрытие без предварительной сушки. Она быстро затвердевает и не требует дополнительного уплотнения. Весной это особенно актуально, так как асфальт разрушается