В столице Кузбасса начали ремонтировать дороги

В Кемерове приступили к ремонту дорожного полотна.

По сообщению пресс-службы городской администрации, за минувшую ночь восстановили 36 кв. м. дорожного полотна. Работы велись на следующих участках: мосты «Красноармейский», «Искитимский», ул. Красная, 7, ул. Бийская, 32; перекрёстки ул. Терешковой и ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Радищева и ул. 1 Линия, ул. Базовая и ул. Автозаводская. В ночь на 8 марта также будут вестись работы на улицах Автозаводская, Терешковой (от пр. Шахтёров до пр. Октябрьский), на пр. Кузнецком от ул. Красноармейской до ул. Н. Островского.