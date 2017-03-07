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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В столице Кузбасса начали ремонтировать дороги

Специалисты используют асфальтобетонную смесь.

В Кемерове приступили к ремонту дорожного полотна.

По сообщению пресс-службы городской администрации, за минувшую ночь восстановили 36 кв. м. дорожного полотна. Работы велись на следующих участках: мосты «Красноармейский», «Искитимский», ул. Красная, 7, ул. Бийская, 32; перекрёстки ул. Терешковой и ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Радищева и ул. 1 Линия, ул. Базовая и ул. Автозаводская. В ночь на 8 марта также будут вестись работы на улицах Автозаводская, Терешковой (от пр. Шахтёров до пр. Октябрьский), на пр. Кузнецком от ул. Красноармейской до ул. Н. Островского.

Сообщается, что литая асфальтобетонная смесь позволяет вести работы при отрицательных температурах до -10 градусов. Смесь можно укладывать сразу на влажное покрытие без предварительной сушки. Она быстро затвердевает и не требует дополнительного уплотнения. Весной это особенно актуально, так как асфальт разрушается из-за талых вод.

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