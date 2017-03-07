Хабаровский дворец бракосочетания не будет менять прописку

Дворец бракосочетания, расположенный недалеко от площади Ленина в Хабаровске, не будет «переезжать» в район набережной. Такое решение приняли в правительстве края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации дальневосточной столицы.

Напомним, ранее краевые власти рассматривали вопрос о переносе городского отдела ЗАГС в район набережной — в здание № 7а на улице Шевченко, расположенное под смотровой площадкой в парке имени Муравьева-Амурского.

В начале февраля против этой инициативы выступили депутаты Хабаровской городской думы и общественники. По их словам, перенос загса в район набережной приведет к транспортным заторам, а выхлопы свадебных кортежей не пойдут на пользу зеленым насаждениям. Кроме того, отмечалось, что подвыпившие гости свадеб будут создавать некомфортную атмосферу в популярном месте отдыха горожан и туристов.

Перенос дворца бракосочетаний вызвал негативную реакцию у многих хабаровчан — обращения от жителей краевой столицы приходили в городскую думу, мэрию и ОНФ.

Сегодня стало известно, что загс останется на прежнем месте. Что касается здания на улице Шевченко, то, как сообщили в правительстве края, конкретных планов по его использованию пока нет. Не исключено, что там разместят отдел ЗАГС Кировского района.

Ранее сообщалось, что брошенным строением на набережной заинтересовался инвестор.