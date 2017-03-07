Во Владивостоке оштрафованы продавцы цветов

На продавцов, ведущих торговлю без разрешительных документов, составлены протоколы за нарушение статьи 9.1 «Об административных правонарушениях в Приморском крае» — торговлю и оказание услуг в неустановленных местах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Рейды по пресечению несанкционированной торговли проходят у нас несколько раз в неделю, — рассказал Михаил Бобин, руководитель коммунальной службы административно-территориального управления Советского района. — В нашем районе два основных очага незаконной торговли — тротуар от автовокзала до Русской, 46, а также Русская 66−68/1. В преддверии 8 марта к продавцам продуктов и одежды присоединились торговцы цветами, их очень много на тротуарах и обочинах. За несанкционированную торговлю на них также составляются протоколы об административных правонарушениях».

Отметим, за торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей для физических лиц, от 3000 до 5000 рублей для должностных лиц, юридическим лицам придётся заплатить от 30 000 до 50 000 рублей.