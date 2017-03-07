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08:25 (мск), источник: Вести Приморье

Более тысячи ПТС выдано на подержанные иномарки в Приморье

В Приморье продолжается работа по выдаче паспортов транспортных средств для автомобилей, ввезенных в регион без «ЭРА-ГЛОНАСС». Документы получили уже 1 141 человек.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в таможне Владивостока, на сегодняшний день ПТС выданы на все автомобили, на которые были поданы таможенные декларации и оплачен утилизационный сбор, еще 60 транспортных средств находится в процессе таможенного оформления.

«С 17 февраля паспорта технических средств на иномарки, не оборудованные системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, получили уже 1 141 человек», — отметили специалисты.

Прием и выдача документов ведутся по двум адресам — на Стрельникова, 14 и Березовой, 25а во Владивостоке.

Отметим, для подержанных иностранных машин, ввозимых на территорию РФ, будет принят упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в начале марта сообщил, что Минпромторг РФ и соответствующие коммерческие организации уже занимаются разработкой, проектированием и изготовлением приборов, которые можно будет устанавливать на подержанные автомобили.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский лично выступил в защиту автомобильной общественности края, обратившись к заместителю Председателя Правительства РФ — Полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу.

«Под запрет попали подержанные автомобили и новые машины, ввозимые индивидуально, об этих категориях в Минпромторге, готовившем технический регламент Таможенного союза, попросту забыли. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. К сожалению, так бывает, все мы помним ситуацию с системой “Платон”, я тогда также выступил в защиту автомобилистов, ситуацию быстро исправили. На этот раз пострадал в основном малый и средний бизнес, я считаю, что власть не имеет права такими неуклюжими действиями мешать людям работать. В Правительстве приняты необходимые решения, в ближайшее время ситуация будет полностью урегулирована. Обещаю, что мы доведем это дело до логического конца», — заявил Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья подчеркнул, «ЭРА-ГЛОНАСС» — большой шаг вперёд с точки зрения безопасности вождения, однако регламент необходимо доработать, и над этим сейчас работает Минпромторг, соответствующее поручение было дано Председателем Правительства Дмитрием Медведевым.

ПТС на ввезенные автомобили без системы «ГЛОНАСС» таможенные органы Приморья начали выдавать с 17 февраля.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

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