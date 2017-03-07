В Омске подорожали билеты на хоккей

Билеты на хоккей заметно подорожали в Омске.

Самые дешёвые билеты обойдутся от 350 до 400 рублей — 14 и 15 секторы, которые находятся прямо за воротами. Места чуть лучше стоят в районе 550 рублей. Самые дорогие билеты в центральных секторах стоят 1100−1200 рублей.

Вход в ресторан «Арены», откуда тоже можно наблюдать за ходом матча, составляет 900 рублей.