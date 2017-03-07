Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Порошенко объявил траур на Украине
Натали Портман родила дочь
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
08:57 (мск), источник: VN.RU

Сколько стоят тюльпаны к 8 Марта в Новосибирске

Эта рабочая неделя будет короче обычной — в среду отмечается Международный женский день. Дамы — в предвкушении поздравлений, мужчины — в поисках подарков. Разумеется, 8 Марта невозможно представить без цветов. Во сколько обойдется главный атрибут весеннего праздника, и выгодно ли сейчас заниматься продажей цветов, узнали корреспонденты ОТС.

В преддверии Международного женского дня в Новосибирске развернулась бойкая торговля тюльпанами. Благоухающие растения уже можно купить и на улице, и в метро. Причем, в этом году поступает все больше предложений от местных производителей. Александр Евтушенко занимается цветоводством 20 лет:

— В застойные времена ездили закупать семена в Краснодар, в Майкоп. Возили в чемоданах с большим трудом, скупали у бабушек у кого сто, у кого двести штук. Теперь время изменилось, поэтому покупаем семена в Голландии напрямую, — рассказал цветовод.

В теплице Александра Евтушенко растет 20 тысяч тюльпанов. Самостоятельно цветы Александр уже не продает, за товаром приезжают оптовики. А затем растения попадают на привычные автоприлавки и не только. Сегодня цена тюльпана с колес — 70 рублей. По словам продавцов, чтобы выйти в ноль, ежедневно нужно продавать не меньше 200 цветов. Повышать цены непосредственно 8 Марта торговцы не собираются.

Параллельно цветочный рынок мегаполиса пополняется продукцией из-за рубежа. Недавно в Новосибирск по воздуху доставили очередную партию тюльпанов. Но привозные растения могут нести опасность в виде экзотических насекомых и бактерий.

— Я бы посоветовала покупателям, которые придут на праздничные рынки за цветами, не обходить мимо местных производителей. Этот цветок непривозной, выращен здесь, он, естественно, будет дольше стоять в вазе. И немаловажно, если мы поддержим своего производителя, — говорит агроном Людмила Шубина.

Всего в праздничные дни в столице Сибири будет продано больше миллиона тюльпанов. А это, как минимум, несколько сот тысяч счастливых лиц прекрасной половины человечества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Боржоми» купила новосибирскую «Чистую воду»
Пхеньян отработал нанесение ракетного удара по базам США
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
Олланд: ЕС должен приспособиться к жизни в составе 27 стран
Закон о единой российской нации переименовали
Глава Минэнерго РФ рассказал о себестоимости добычи нефти и газа
Киев предоставил Москве список из заключенных на Украине россиян
Госдума рассмотрит закон о запрете на «позорящие» имена
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Эксперты: новое жилье станет доступно большинству граждан
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь