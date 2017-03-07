Сколько стоят тюльпаны к 8 Марта в Новосибирске

В преддверии Международного женского дня в Новосибирске развернулась бойкая торговля тюльпанами. Благоухающие растения уже можно купить и на улице, и в метро. Причем, в этом году поступает все больше предложений от местных производителей. Александр Евтушенко занимается цветоводством 20 лет:

— В застойные времена ездили закупать семена в Краснодар, в Майкоп. Возили в чемоданах с большим трудом, скупали у бабушек у кого сто, у кого двести штук. Теперь время изменилось, поэтому покупаем семена в Голландии напрямую, — рассказал цветовод.

В теплице Александра Евтушенко растет 20 тысяч тюльпанов. Самостоятельно цветы Александр уже не продает, за товаром приезжают оптовики. А затем растения попадают на привычные автоприлавки и не только. Сегодня цена тюльпана с колес — 70 рублей. По словам продавцов, чтобы выйти в ноль, ежедневно нужно продавать не меньше 200 цветов. Повышать цены непосредственно 8 Марта торговцы не собираются.

Параллельно цветочный рынок мегаполиса пополняется продукцией из-за рубежа. Недавно в Новосибирск по воздуху доставили очередную партию тюльпанов. Но привозные растения могут нести опасность в виде экзотических насекомых и бактерий.

— Я бы посоветовала покупателям, которые придут на праздничные рынки за цветами, не обходить мимо местных производителей. Этот цветок непривозной, выращен здесь, он, естественно, будет дольше стоять в вазе. И немаловажно, если мы поддержим своего производителя, — говорит агроном Людмила Шубина.

Всего в праздничные дни в столице Сибири будет продано больше миллиона тюльпанов. А это, как минимум, несколько сот тысяч счастливых лиц прекрасной половины человечества.