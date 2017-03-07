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08:56 (мск), источник: dostup1.ru

В ИК № 5 Челябинска открыли новый корпус на 200 мест

Строительные работы были начаты в 2016 году, затраты на реализацию проекта превысили 63 млн рублей.

В исправительной колонии № 5 (Металлургический район, Челябинск) построено и введено в эксплуатацию новое общежитие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Строительные работы были начаты в 2016 году, затраты на реализацию проекта составили более 63 млн рублей. Общая площадь общежития — около 2 тыс. кв. метров, оно рассчитано на 200 мест.

«Осужденные будут проживать в комнатах по 4 и 6 человек. В здании предусмотрены кабинеты психолога и социального работника, в помещениях для приготовления пищи установлены холодильники и микроволновые печи», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

На входе в общежитие смонтирован пандус, дверные проемы помещений увеличены для беспрепятственного перемещения на инвалидной коляске, имеется отдельный специально оборудованный санитарный узел. «На сегодняшний день в ИК-5 отбывают наказание 678 человек, из них семь женщин с инвалидностью, один — инвалид-колясочник», — уточнили в ведомстве.

По словам начальника отдела капитального строительства и ремонта регионального ГУФСИН Ольги Шумейко, при строительстве общежития в учреждении был решен вопрос энергосбережения, а также проведена реконструкция сетей водоотведения.

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