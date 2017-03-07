Самолет над Новосибирском нарисовал гигантскую восьмерку

Корреспондент РИА Новости заметил восьмерку около 11.15 местного времени (07.15 мск), когда самолет, исполнив фигуру, ушел на снижение.

Жители разных районов Новосибирска и пригородов в соцсетях также стали массово выкладывать фото восьмерки, предположив, что таким необычным образом пилот поздравил горожанок с праздником 8 марта.