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08:49 (мск), источник: РИА Новости

Самолет над Новосибирском нарисовал гигантскую восьмерку

НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. Неизвестный пилот самолета утром во вторник нарисовал в небе над Новосибирском конденсационным следом гигантскую восьмерку.

Корреспондент РИА Новости заметил восьмерку около 11.15 местного времени (07.15 мск), когда самолет, исполнив фигуру, ушел на снижение.

Жители разных районов Новосибирска и пригородов в соцсетях также стали массово выкладывать фото восьмерки, предположив, что таким необычным образом пилот поздравил горожанок с праздником 8 марта.

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