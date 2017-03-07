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09:30 (мск), источник: АиФ Самара

Проект реконструкции тренировочной базы «Крыльев» к ЧМ-2018 одобрен

Проектом предусмотрена реконструкция тренировочного поля для проведения предсоревновательных тренировок во время мундиаля, и создания спортивной инфраструктуры, соответствующей уровню мировых стандартов.

Получено положительное заключение экспертизы проектной документации на реконструкцию тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» к Чемпионату мира по футболу, сообщает правительство Самарской области.

Проект предусматривает размещение на территории тренировочной площадки:

— футбольного поля с размерами в разметке 105×68 м;.

— системы освещения футбольного поля;.

— системы дренажа и ливневой канализации футбольного поля;.

— системы автоматического полива футбольного поля.

Для разработки проектно-сметной документации заключен государственный контракт с ООО «ГеоСпецСтрой» (г. Санкт-Петербург) на сумму 2 450 000 рублей. Положительное заключение государственной экспертизы сметной документации строительно-монтажных работ на сумму 78 247,52 тысяч рублей было получено 15 августа 2016 года.

В рамках подготовки баз, на учебно-тренировочной базе ПФК «Крылья Советов» будет реконструировано футбольное поле и, а также модернизирован номерной фонд, на второй базе, расположенной в гостиничном комплексе «Русская Охота», в этом году будет построено футбольное поле. Проектно-изыскательские работы по этим объектам уже выполнены. Третья база команд — гостиница «Лада-Резорт» и стадион «Торпедо» в Тольятти будет представлен без реконструкции.

Также, ведутся строительно-монтажные работы на трех предматчевых тренировочных площадок в Самаре -двух на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», и третьей на втором поле стадиона «Металлург». Площадки будут располагать инфраструктурой для работы СМИ, раздевалками и трибунами для зрителей. На «Металлурге» футбольное поле полностью подготовлено под засев газона, что будет выполнено весной. На площадках у стадиона «Самара Арена» активно возводятся административно-бытовые здания, которые планируется построить летом 2017 года, тогда же возобновятся работы по устройству футбольных полей. Газон на всех площадках должен быть готов для проведения тренировочных мероприятий к августу этого года.

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