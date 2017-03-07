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10:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Коррекционные школы проверят в Хабаровском крае

В 2017 году в Хабаровском крае проверят учреждения профессионального и дополнительного образования, а также коррекционные школы.

Источник: РИА "Новости"

При оценке качества деятельности организаций будет учитываться ряд критериев. В их числе — компетентность работников, комфортность условий, открытость и доступность информации об учреждении и другие, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз27.

«В этом году независимая оценка качества будет проведена в 385 образовательных организациях. Из них: 173 организации дополнительного образования, 40 организаций профессионального образования. А также 30 учреждений, показавшие наихудшие результаты по итогам независимой проверки в 2015−16 годах», — рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки региона Екатерина Кошельникова.

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