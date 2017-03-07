Проезд в общественном транспорте Хабаровска подорожает уже на следующей неделе
По словам перевозчика Елены Шадуя, рост цен предприниматели считают единственной возможностью удержать предприятия на плаву.
По словам перевозчика Елены Шадуя, рост цен предприниматели считают единственной возможностью удержать предприятия на плаву.
Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.
Проезд на некоторых автобусных маршрутах общественного транспорта Хабаровска уже до конца марта подорожает до 25 рублей. Повышение платы за проезд осуществляется, чтобы избежать банкротства предприятия и невыплаты кредитов, сообщила корр. ИА AmurMedia исполнительный директор «Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска» Елена Шадуя.
Напомним, ранее сообщалось, что хабаровские перевозчики планируют весной повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Как оказалось, ждать пришлось всего лишь наступления весны календарной, так как тарифы «Независимого союза перевозчиков» не регулируются комитетом по тарифам и ценам. Уже после
— Финансовая нагрузка такая сильная, что выплачивать взятые кредиты уже невозможно. Мы не получаем поддержку. Никаких субсидий, ничего. Посмотрите на пассажирский муниципальный парк. Они возили людей по 22 рубля — и теперь находятся в долговой яме. А мы не хотим обанкротиться, — рассказала Елена Шадуя.
Заметим, что хоть в «Ассоциации пассажирских перевозчиков» считают такой подъем цены слишком значительным, но также уверяют, что стоит ожидать увеличения оплаты проезда.
— Мы уже поднимали этот вопрос, но пока ожидается окончательное решение по стоимости билета. По крайней мере, право поднять цену по закону у нас есть. Конечно, мы хотим учитывать возможности населения, но и о экономической ситуации предприятия забывать нельзя, — рассказала председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Хабаровска Светлана Тремасова.
Перевозчики в один голос уверяют, что платежеспособность населения — важный фактор, который будет учитываться при определении ценника. Однако, учитывая монетизацию льгот, возникает вопрос, стоит ли надеяться на