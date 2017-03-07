Проезд в общественном транспорте Хабаровска подорожает уже на следующей неделе

Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.

Проезд на некоторых автобусных маршрутах общественного транспорта Хабаровска уже до конца марта подорожает до 25 рублей. Повышение платы за проезд осуществляется, чтобы избежать банкротства предприятия и невыплаты кредитов, сообщила корр. ИА AmurMedia исполнительный директор «Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска» Елена Шадуя.

Напомним, ранее сообщалось, что хабаровские перевозчики планируют весной повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Как оказалось, ждать пришлось всего лишь наступления весны календарной, так как тарифы «Независимого союза перевозчиков» не регулируются комитетом по тарифам и ценам. Уже после 12—13 марта на маршрутах №№ 17, 29, 54, 88 билет будет стоить 25 рублей. По мнению директора союза перевозчиков Елены Шадуя, текущая стоимость проезда слишком низка и не отвечает себестоимости.

— Финансовая нагрузка такая сильная, что выплачивать взятые кредиты уже невозможно. Мы не получаем поддержку. Никаких субсидий, ничего. Посмотрите на пассажирский муниципальный парк. Они возили людей по 22 рубля — и теперь находятся в долговой яме. А мы не хотим обанкротиться, — рассказала Елена Шадуя.

Заметим, что хоть в «Ассоциации пассажирских перевозчиков» считают такой подъем цены слишком значительным, но также уверяют, что стоит ожидать увеличения оплаты проезда.

— Мы уже поднимали этот вопрос, но пока ожидается окончательное решение по стоимости билета. По крайней мере, право поднять цену по закону у нас есть. Конечно, мы хотим учитывать возможности населения, но и о экономической ситуации предприятия забывать нельзя, — рассказала председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Хабаровска Светлана Тремасова.