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10:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Проезд в общественном транспорте Хабаровска подорожает уже на следующей неделе

По словам перевозчика Елены Шадуя, рост цен предприниматели считают единственной возможностью удержать предприятия на плаву.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.

Проезд на некоторых автобусных маршрутах общественного транспорта Хабаровска уже до конца марта подорожает до 25 рублей. Повышение платы за проезд осуществляется, чтобы избежать банкротства предприятия и невыплаты кредитов, сообщила корр. ИА AmurMedia исполнительный директор «Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска» Елена Шадуя.

Напомним, ранее сообщалось, что хабаровские перевозчики планируют весной повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Как оказалось, ждать пришлось всего лишь наступления весны календарной, так как тарифы «Независимого союза перевозчиков» не регулируются комитетом по тарифам и ценам. Уже после 12—13 марта на маршрутах №№ 17, 29, 54, 88 билет будет стоить 25 рублей. По мнению директора союза перевозчиков Елены Шадуя, текущая стоимость проезда слишком низка и не отвечает себестоимости.

— Финансовая нагрузка такая сильная, что выплачивать взятые кредиты уже невозможно. Мы не получаем поддержку. Никаких субсидий, ничего. Посмотрите на пассажирский муниципальный парк. Они возили людей по 22 рубля — и теперь находятся в долговой яме. А мы не хотим обанкротиться, — рассказала Елена Шадуя.

Заметим, что хоть в «Ассоциации пассажирских перевозчиков» считают такой подъем цены слишком значительным, но также уверяют, что стоит ожидать увеличения оплаты проезда.

— Мы уже поднимали этот вопрос, но пока ожидается окончательное решение по стоимости билета. По крайней мере, право поднять цену по закону у нас есть. Конечно, мы хотим учитывать возможности населения, но и о экономической ситуации предприятия забывать нельзя, — рассказала председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Хабаровска Светлана Тремасова.

Перевозчики в один голос уверяют, что платежеспособность населения — важный фактор, который будет учитываться при определении ценника. Однако, учитывая монетизацию льгот, возникает вопрос, стоит ли надеяться на какие-либо послабления для отдельных, менее обеспеченных слоев населения или же будут предприняты какие-то шаги в правительстве, чтобы скорректировать социальные выплаты в соответствии с подскочившими тарифами.

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