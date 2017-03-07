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10:46 (мск), источник: Новости Перми

На реке Кама в Гайнском районе закрыта ледовая переправа

Движение по ледовой дороге между населенными пунктами Сейва и Чуртан было прекращено накануне.

В МЧС сообщили, что на ледовой переправе Сейва- Чуртан движение запрещено в связи с несоответствием больше требованиям безопасности.

Напомним, 1 марта закрыли ледовую переправу между поселками Троица и Ильича в Кунгурском районе. Пока в Прикамье продолжают действовать 11 ледовых переправ.

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