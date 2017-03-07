На реке Кама в Гайнском районе закрыта ледовая переправа

В МЧС сообщили, что на ледовой переправе Сейва- Чуртан движение запрещено в связи с несоответствием больше требованиям безопасности.



Напомним, 1 марта закрыли ледовую переправу между поселками Троица и Ильича в Кунгурском районе. Пока в Прикамье продолжают действовать 11 ледовых переправ.

