На реке Кама в Гайнском районе закрыта ледовая переправа
Движение по ледовой дороге между населенными пунктами Сейва и Чуртан было прекращено накануне.
Движение по ледовой дороге между населенными пунктами Сейва и Чуртан было прекращено накануне.
В МЧС сообщили, что на ледовой переправе Сейва- Чуртан движение запрещено в связи с несоответствием больше требованиям безопасности.
Напомним, 1 марта закрыли ледовую переправу между поселками Троица и Ильича в Кунгурском районе. Пока в Прикамье продолжают действовать 11 ледовых переправ.