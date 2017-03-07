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09:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Участники рейда «Дороги памяти» на день застряли в аэропорту Калининграда

Участники автопробега «Дороги памяти» по территории Польши более 14 часов не могли вылететь из Калининграда в Москву.

Из-за тумана, а затем мокрого снега в аэропорту «Храброво» не смогли приземлиться несколько рейсов из столичных аэропортов.

В частности, самолёт компании «Ютейр» предпринял две за день попытки сесть в аэропорту «Храброво», но после второго круга ушёл на запасной аэродром во «Внуково». Рейс «Аэрофлота» SU-1000 приземлился в аэропорту Минска. Некоторые рейсы переносились в течение всего дня с 11:00 до 22:00, а затем были либо отменены либо перенесены на утро, 7 марта.

В итоге в строящемся аэрокомплексе собралось несколько сотен пассажиров, среди них — участники патриотического автопробега «Дороги памяти», проходившего на прошлой неделе в Польше — ТОП-блогеры «Живого журнала», а также известный финский правозащитник Йохан Бекман. Блогеры и общественники смогли вылететь лишь ночью.

«14 часов мы провели в аэропорту “Храброво” по метеоусловиям. Из-за не достаточной информации, самолёты вылетали заполненные на треть, так как многие уезжали из аэропорта», — сообщил блогер Виталий Рагулин (dervishv). Другие блогеры писали о времяпрепровождении в «Храброво» — «тут грязно и плохо пахнет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подобный коллапс в калининградском аэропорту «Храброво» — уже третий с начала 2017 года. Так, 3 января аэропорт был на двое суток заблокирован из-за невозможности эвакуировать воздушный лайнер, который совершил жёсткую посадку. 17 января были отменены как минимум девять рейсов в Москву и Санкт-Петербург из-за сильного тумана на взлётно-посадочной полосе (ВПП).

Уже через неделю — с 15 марта по 15 апреля 2017 года — в «Храброво» частично закрывается ВПП для проведения реконструкционных работ. На время ремонта полоса будет сокращена с 2500 до 1850 метров, поэтому сейчас для рейсов в Калининград подбираются опытные экипажи с большим налётом. В состав экипажей, по необходимости, будут включаться пилоты-инструкторы.

Напомним, реконструкция калининградского аэропорта Храброво ведётся уже более 10 лет. Общий объем капитальных вложений превышает 6,14 млрд рублей.

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