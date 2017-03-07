Участники рейда «Дороги памяти» на день застряли в аэропорту Калининграда
Участники автопробега «Дороги памяти» по территории Польши более 14 часов не могли вылететь из Калининграда в Москву.
Участники автопробега «Дороги памяти» по территории Польши более 14 часов не могли вылететь из Калининграда в Москву.
В частности, самолёт компании «Ютейр» предпринял две за день попытки сесть в аэропорту «Храброво», но после второго круга ушёл на запасной аэродром во «Внуково». Рейс «Аэрофлота» SU-1000 приземлился в аэропорту Минска. Некоторые рейсы переносились в течение всего дня с 11:00 до 22:00, а затем были либо отменены либо перенесены на утро, 7 марта.
В итоге в строящемся аэрокомплексе собралось несколько сотен пассажиров, среди них — участники патриотического автопробега «Дороги памяти», проходившего на прошлой неделе в Польше —
«14 часов мы провели в аэропорту “Храброво” по метеоусловиям.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что подобный коллапс в калининградском аэропорту «Храброво» — уже третий с начала 2017 года. Так, 3 января аэропорт был на двое суток заблокирован
Уже через неделю — с 15 марта по 15 апреля 2017 года — в «Храброво» частично закрывается ВПП для проведения реконструкционных работ. На время ремонта полоса будет сокращена с 2500 до 1850 метров, поэтому сейчас для рейсов в Калининград подбираются опытные экипажи с большим налётом. В состав экипажей, по необходимости, будут включаться
Напомним, реконструкция калининградского аэропорта Храброво ведётся уже более 10 лет. Общий объем капитальных вложений превышает 6,14 млрд рублей.