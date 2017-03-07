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10:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Студент хабаровского техникума стал лучшим выпускником года

В Хабаровске подвели итоги конкурса «Лучший выпускник среднего профессионального образования — 2017». Напомним, в заочном этапе соревнования приняли участие 25 студентов.

В полуфинале конкурсанты презентовали свои достижения, защитили исследовательские проекты. К тому же молодые люди прошли собеседования с работодателями. Финалисты представили жюри творческие презентации и поработали на конференции «Формула профессионального успеха».

Победу одержал студент Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий Артем Казаков. Также члены жюри выбрали лучших в нескольких номинациях. В их числе — «Информатика и вычислительная техника», «Науки об обществе и гуманитарные науки» и «Образование, медицина, искусство и культура», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки края.

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