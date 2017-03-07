Студент хабаровского техникума стал лучшим выпускником года

В полуфинале конкурсанты презентовали свои достижения, защитили исследовательские проекты. К тому же молодые люди прошли собеседования с работодателями. Финалисты представили жюри творческие презентации и поработали на конференции «Формула профессионального успеха».

Победу одержал студент Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий Артем Казаков. Также члены жюри выбрали лучших в нескольких номинациях. В их числе — «Информатика и вычислительная техника», «Науки об обществе и гуманитарные науки» и «Образование, медицина, искусство и культура», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки края.