Автомобилистов в Иркутской области попросили не спешить с переходом на летнюю резину

Автомобилистов в Иркутской области попросили не спешить со сменой зимней резины на летнюю. Специалисты советуют «переобуть» своих железных коней лишь после установления круглосуточных плюсовых температур воздуха. Мотоциклистам также стоит повременить с открытием сезона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— На летнюю резину рекомендуется переходить тогда, когда у нас плюсовая температура воздуха. Летняя резина при минусовой температуре «дубеет». Получается два не очень приятных момента. Во-первых, ухудшается сцепление с дорогой, что влияет на безопасность движения. Во-вторых, колесо может спустить из-за того, что у него будет неправильное сцепление с диском. Это может тоже отобразиться и на безопасности дорожного движения, и на замене колес. У мотоциклистов вся резина летняя. Мототранспорт не предназначен для езды зимой. Пока минусовые температуры, какая может быть езда… — прокомментировал председатель правления Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов.

В УГИБДД по Иркутской области корр. агентства рассказали, что зимняя резина в переходный период обеспечивает в полной мере безопасность движения. Автомобилистам рекомендуется подождать наступления круглосуточных плюсовых температур и «переобуть» свои транспортные средства.