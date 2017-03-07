Автомобилистов в Иркутской области попросили не спешить с переходом на летнюю резину
Железных коней рекомендуется «переобуть» при установлении круглосуточных плюсовых температур.
Железных коней рекомендуется «переобуть» при установлении круглосуточных плюсовых температур.
Автомобилистов в Иркутской области попросили не спешить со сменой зимней резины на летнюю. Специалисты советуют «переобуть» своих железных коней лишь после установления круглосуточных плюсовых температур воздуха. Мотоциклистам также стоит повременить с открытием сезона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— На летнюю резину рекомендуется переходить тогда, когда у нас плюсовая температура воздуха. Летняя резина при минусовой температуре «дубеет». Получается два не очень приятных момента.
В УГИБДД по Иркутской области корр. агентства рассказали, что зимняя резина в переходный период обеспечивает в полной мере безопасность движения. Автомобилистам рекомендуется подождать наступления круглосуточных плюсовых температур и «переобуть» свои транспортные средства.