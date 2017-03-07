В Башкирии местные власти берут шефство над родниками

В Туймазинском районе под девизом «Очистим родники вместе!» стартовала экологическая акция «Мой родник». По инициативе администрации муниципалитета к акции по сохранению кристально чистой родниковой воды планируется привлечь всех туймазинцев. Каждое предприятие, организация, учреждение, семья или просто житель района может взять под свое шефство родник, безвозмездно благоустроить его территорию и постоянно ухаживать за ним. Работники администрации района очистят «свой» родник в День местного самоуправления.

В рамках акции планируется проведение конкурсов экологических аншлагов и информационных стендов для оформления и защиты территорий родников. Организаторы мероприятия полагают, что наличие неформального, креативного информационного сопровождения экологической акции будет способствовать пропаганде среди населения доброго и бережного отношения к природе.

Кроме того, объявляется фотоконкурс «Селфи с моим родником». Лучшие фотографии благоустроенных и чистых территорий родников будут выставлены на официальном сайте администрации района, опубликованы в газете «Туймазинский вестник», показаны в эфире передач местной телекомпании. По итогам акции самым активным экологам будут вручены призы на районном Сабантуе.

Всего в Туймазинском районе имеется свыше 500 родников и ручьев, которые необходимо сохранить для потомков, сообщили в администрации муниципалитета.