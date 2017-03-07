В Волгоградской области определены лучшие знатоки казачьей истории

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе областного комитета по делам национальностей и казачества, его участниками стали 40 конкурсантов в возрасте от 14 до 18 лет. Победители определялись в пяти номинациях.

Организатором мероприятия выступил ГКУ «Казачий центр государственной службы» при содействии регионального комитета по делам национальностей и казачества. Цель конкурса — духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение интереса молодежи Волгоградской области к истории казачества через изучение истории Российского государства, своего края, российского и донского казачества.

Авторитетное жюри рассмотрело работы о родословных казачьих семей, о казаках — героях Первой Мировой войны, о казачьем самоуправлении, истории малой родины, традиционном жилище, одежде, ремеслах станичников и многое другое. Единодушно был отмечен высокий уровень представленных работ и творческих подход участников, глубокое знание казачьей тематики.

В итоге победителем конкурса стала ученица Нижнечирской средней школы Анастасия Юдина, ее проект «Груша дичка в саду донского казака» набрал 189 балов. Второй стала волгоградка Юлия Ясинская, представившая работу о казаках — участниках Первой мировой войны. Замкнул тройку победителей Александр Кондер, чей рассказ о жилище нижнечирских казаков был удостоен 179 балов.

Среди победителей — еще 5 школьников, получивших награды в пяти творческих номинациях. «За новизну темы исследования» первое место заслужила Диана Бикчурина, «За оригинальный исследовательский подход» награжден Дмитрий Беспалов, «Самое интересное приложение» представила Инна Бондаренко, «Лучшее архивное исследование» провел Михаил Завгороднев, а в номинации «Самая разнообразная источниковая база» лучшей стала Валерия Донецкова. Все участники творческого поединка награждены грамотами и призами.