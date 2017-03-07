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09:16 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Минсоцполитики назвали число переселенцев в Украине

В Украине на учете состоят более 1,6 млн переселенцев.

Источник: Telegraf.com.ua

По состоянию на 6 марта 2017 года были взяты на учет 1,622 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

«По состоянию на 6 марта 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 622 835 переселенцев, или 1 307 142 семьи из Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за назначением денежной помощи обратились 1 178 022 семьи, и такая помощь была назначена для 1 091 620 из этих семей. По состоянию на февраль 2017 года получателям помощи было профинансировано 519 882 тыс. гривен.

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