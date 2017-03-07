Предполагаемого убийцу Платоновой оставили под стражей

Предполагаемый убийца дочери экс-главы ЧТЗ Екатерины Платоновой останется под стражей. Суд не нашёл оснований изменить меру пресечения, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Несмотря на то, что адвокат настаивал на том, чтобы Николая Ефименко отпустили под домашний арест, суд посчитал, что тот может скрыться от следствия, так как не имеет челябинской прописки. Также при вынесении решения учёл и особую тяжесть преступления.

Напомним, Екатерину Платонову нашли с множественными ножевыми ранениями в начале декабря в интерьерном магазине, где она была постоянной клиенткой. По версии следствия, чтобы отвести от себя подозрения, Ефименко, работавший в салоне продавцом, поранил ножом ногу и изначально выступал в роли свидетеля.

Однако, вскоре дал признательные показания. От которых позже отказался, заявив, что на него оказывали давление. Следствие продолжится до 5 мая, все это время Ефименко останется под стражей.