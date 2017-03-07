Сотрудники ГИБДД поздравят автомобилисток Ростова с 8 Марта

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 7 марта, в преддверии Международного женского дня, в городе проходит акция «Цветочный патруль».

Участвующие в ней полицейские с 8.00 будут вручать ростовчанкам цветы и сувениры на кольцевом перекрестке улиц Доватора и Малиновского, площадях 2-ой пятилетки, Гагарина, Страны Советов и Театральной.

С 10.00 сотрудники ГИБДД поздравят жительниц донской столицы, проезжающих по проспекту Шолохова и переулку Театральному.