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10:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сотрудники ГИБДД поздравят автомобилисток Ростова с 8 Марта

Сотрудники ГИБДД поздравят автомобилисток донской столицы с 8 Марта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 7 марта, в преддверии Международного женского дня, в городе проходит акция «Цветочный патруль».

Участвующие в ней полицейские с 8.00 будут вручать ростовчанкам цветы и сувениры на кольцевом перекрестке улиц Доватора и Малиновского, площадях 2-ой пятилетки, Гагарина, Страны Советов и Театральной.

С 10.00 сотрудники ГИБДД поздравят жительниц донской столицы, проезжающих по проспекту Шолохова и переулку Театральному.

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