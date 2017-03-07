Сотрудники ГИБДД поздравят автомобилисток Ростова с 8 Марта
Сотрудники ГИБДД поздравят автомобилисток донской столицы с 8 Марта.
Сотрудники ГИБДД поздравят автомобилисток донской столицы с 8 Марта.
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Участвующие в ней полицейские с 8.00 будут вручать ростовчанкам цветы и сувениры на кольцевом перекрестке улиц Доватора и Малиновского, площадях 2-ой пятилетки, Гагарина, Страны Советов и Театральной.
С 10.00 сотрудники ГИБДД поздравят жительниц донской столицы, проезжающих по проспекту Шолохова и переулку Театральному.