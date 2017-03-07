9 марта в ряде казанских домов не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в Кировском,
Плановые ремонтные работы пройдут в Кировском,
(Город Казань KZN.RU, 7 марта). 9 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает
С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Кировском районе по адресам: ул. Гаванская, 22, 67, 69, 71, 75; ул. Революционная, 74, 80.
С 9.00 до 16.00 света не будет в
С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Советском районе по адресам: ул. Мира, 2; ул. Советская, 2, 6; ул. Стадионная, 1, 3, 4, 5, 7; ул. Тополевая, 4, 9а.
Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Кировского и