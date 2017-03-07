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15:23 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

9 марта в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Кировском, Ново-Савиновском и Советском районах.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 7 марта). 9 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Кировском районе по адресам: ул. Гаванская, 22, 67, 69, 71, 75; ул. Революционная, 74, 80.

С 9.00 до 16.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Чуйкова, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Советском районе по адресам: ул. Мира, 2; ул. Советская, 2, 6; ул. Стадионная, 1, 3, 4, 5, 7; ул. Тополевая, 4, 9а.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Кировского и Ново-Савиновского районов.

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