9 марта в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 7 марта). 9 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Кировском районе по адресам: ул. Гаванская, 22, 67, 69, 71, 75; ул. Революционная, 74, 80.

С 9.00 до 16.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Чуйкова, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в Советском районе по адресам: ул. Мира, 2; ул. Советская, 2, 6; ул. Стадионная, 1, 3, 4, 5, 7; ул. Тополевая, 4, 9а.