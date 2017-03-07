В Ялте из 500 рекламных конструкций останется только 20
Поэтому в 500 рекламных конструкций останется только 20. Об этом сообщает Ялта. Юг.
Поэтому в 500 рекламных конструкций останется только 20. Об этом сообщает Ялта. Юг.
Согласно новой схеме размещения в 2018 году рекламных мест будет 18 мест на набережной и два — на площади Советской.
Как пояснили в Департаменте архитектуры и градостроительства Ялты в следующем году будут демонтированы расположенные в регионе
После этого все 500 рекламных конструкций, существующих в данный момент, будут демонтированы. Затем администрация Ялты объявит торги на 20 рекламных мест, утверждённых новой схемой размещения.
При этом новая схема разработана в строгом соответствии с ГОСТами и правилами размещения наружной рекламы. Поэтому в нее можно включить только места, где нет проезжей части, то есть Пушкинскую улицу, набережную и площадь Советскую. Но в силу того, что Департамент архитектуры и градостроительства категорически против включения в новую схему улицы Пушкинской, в схеме будет только 18 мест на набережной и два — на пл. Советской.
А вообще наружная реклама — это анахронизм XX века. Вся реклама должна быть в интернете. Миллионы людей, приезжающих на ЮБК, должны любоваться морем, ландшафтом, природой, а не уродующими Южный берег Крыма щитами, — уверены специалисты Департамента архитектуры и градостроительства Ялты.