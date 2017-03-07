В Ялте из 500 рекламных конструкций останется только 20

Согласно новой схеме размещения в 2018 году рекламных мест будет 18 мест на набережной и два — на площади Советской.

Как пояснили в Департаменте архитектуры и градостроительства Ялты в следующем году будут демонтированы расположенные в регионе сити-лайты и бигборды, срок действия разрешений которых заканчивается 11 апреля 2018 года. Затем, в течение трех дней должна быть убрана информация со щитов и в течение месяца собственники обязаны демонтировать конструкции. Если они этого не сделают, то демонтаж будет осуществлен за счет бюджета с последующим взысканием затрат через суд.

После этого все 500 рекламных конструкций, существующих в данный момент, будут демонтированы. Затем администрация Ялты объявит торги на 20 рекламных мест, утверждённых новой схемой размещения.

При этом новая схема разработана в строгом соответствии с ГОСТами и правилами размещения наружной рекламы. Поэтому в нее можно включить только места, где нет проезжей части, то есть Пушкинскую улицу, набережную и площадь Советскую. Но в силу того, что Департамент архитектуры и градостроительства категорически против включения в новую схему улицы Пушкинской, в схеме будет только 18 мест на набережной и два — на пл. Советской.

А вообще наружная реклама — это анахронизм XX века. Вся реклама должна быть в интернете. Миллионы людей, приезжающих на ЮБК, должны любоваться морем, ландшафтом, природой, а не уродующими Южный берег Крыма щитами, — уверены специалисты Департамента архитектуры и градостроительства Ялты.