В Украине местами пройдут дожди, температура до +16

Во вторник, 7 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых центральных и южных областях — дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины без осадков, температура не ниже +10 градусов. На севере ожидается небольшой дождь, температура не ниже +8. В некоторых южных областях также ожидаются осадки в виде небольшого дождя, температура составит от +11 до +16. В восточных областях облачно с прояснениями, без осадков.

В Киеве будет небольшой дождь, температура днем от +10 до +12 градусов.