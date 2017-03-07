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09:25 (мск), источник: 112.ua

В Украине местами пройдут дожди, температура до +16

В Киеве будет небольшой дождь, температура от +10 до +12 градусов.

Источник: Reuters

Во вторник, 7 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых центральных и южных областях — дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины без осадков, температура не ниже +10 градусов. На севере ожидается небольшой дождь, температура не ниже +8. В некоторых южных областях также ожидаются осадки в виде небольшого дождя, температура составит от +11 до +16. В восточных областях облачно с прояснениями, без осадков.

В Киеве будет небольшой дождь, температура днем от +10 до +12 градусов.

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