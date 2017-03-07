Пять шагов благоустройства повседневности определили в Тулуне

Как сообщает 7 марта 2017 года пресс-служба мэрии, об этом рассказал глава Тулуна Юрий Карих на традиционном отчёте о работе городской администрации за год. По его словам, в городе уже разработана концепция «Пять шагов благоустройства повседневности», куда вошли: благоустройство ул. Ленина, строительство школы искусств, реконструкция храма Покрова Божией Матери, завершение строительства детского сада «Лучик», расчистка территории недостроенного роддома и строительство на этом месте ЗАГСа.

Отчёт мэра был разбит на блоки: экономическая сфера, жилищно-коммунальный блок и благоустройство города, социальная сфера. Говоря об итогах работы администрации города в прошлом году, Юрий Карих рассказал и о планах работы на 2017 год. В частности, в городе продолжат приобретение и установку детских игровых площадок, запланирован выборочный капитальный ремонт инженерных сетей школы № 25. Мэр Тулуна поделился основными планами работы администрации по благоустройству дворов и улиц города, ремонту прилегающих к образовательным учреждениям территорий.

Завершая отчёт, Юрий Карих призвал горожан активно включаться в подготовку и организацию праздничных мероприятий к 90-летию Тулуна — участвовать в конкурсах и предлагать идеи.