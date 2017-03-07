Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Первый пошел: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса — СМИ
«Вопрос решен»: Сербия впервые сказала о Крыме РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
11:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пять шагов благоустройства повседневности определили в Тулуне

В Тулуне разрабатывают программу развития моногорода, которая предполагает создание новых предприятий и формирование благоприятных городских условий.

Как сообщает 7 марта 2017 года пресс-служба мэрии, об этом рассказал глава Тулуна Юрий Карих на традиционном отчёте о работе городской администрации за год. По его словам, в городе уже разработана концепция «Пять шагов благоустройства повседневности», куда вошли: благоустройство ул. Ленина, строительство школы искусств, реконструкция храма Покрова Божией Матери, завершение строительства детского сада «Лучик», расчистка территории недостроенного роддома и строительство на этом месте ЗАГСа.

Отчёт мэра был разбит на блоки: экономическая сфера, жилищно-коммунальный блок и благоустройство города, социальная сфера. Говоря об итогах работы администрации города в прошлом году, Юрий Карих рассказал и о планах работы на 2017 год. В частности, в городе продолжат приобретение и установку детских игровых площадок, запланирован выборочный капитальный ремонт инженерных сетей школы № 25. Мэр Тулуна поделился основными планами работы администрации по благоустройству дворов и улиц города, ремонту прилегающих к образовательным учреждениям территорий.

Завершая отчёт, Юрий Карих призвал горожан активно включаться в подготовку и организацию праздничных мероприятий к 90-летию Тулуна — участвовать в конкурсах и предлагать идеи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Закон о единой российской нации переименовали
Выборы президента предложили провести в день присоединения Крыма
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Бумажные ПТС скоро отменят: как это будет работать? С 1 июля на смену бумажному Паспорту транспортного средства придёт электронный. «Авто Mail.Ru» удалось выяснить основные детали грядущей реформы
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим По словам Джеффри Катценберга, трансформация мрачной и реалистичной истории в почти волшебную сказку со счастливым концом сильно расстроила режиссера Гэрри Маршалла
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь