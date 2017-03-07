Пять шагов благоустройства повседневности определили в Тулуне
В Тулуне разрабатывают программу развития моногорода, которая предполагает создание новых предприятий и формирование благоприятных городских условий.
В Тулуне разрабатывают программу развития моногорода, которая предполагает создание новых предприятий и формирование благоприятных городских условий.
Как сообщает 7 марта 2017 года
Отчёт мэра был разбит на блоки: экономическая сфера,
Завершая отчёт, Юрий Карих призвал горожан активно включаться в подготовку и организацию праздничных мероприятий к 90-летию Тулуна — участвовать в конкурсах и предлагать идеи.