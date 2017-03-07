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10:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Огромная наледь так и норовит свалиться на головы прохожим в центре Хабаровска

Устрашающего вида сосульки «обжились» по всему периметру дома на улице Запарина (ФОТО).

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Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.

Огромные ледяные глыбы свисают с крыши двухэтажного дома № 3 на улице Запарина в Центральном районе Хабаровска. Устрашающего вида сосульки, которые «обжились» по всему периметру офисного здания, арендаторы помещения пообещали устранить, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, на прошлой неделе мэр Хабаровска Александр Соколов призвал управляющие компании убыстрить очищение кровель домов от снега и наледи. К работе по очистке зданий от морозных сталактитов привлекли более сотни специалистов, включая промышленных альпинистов. Как сообщили на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений представители управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, на сегодняшний день специалисты уже выполнили достаточно большой объем работ: от снега и сосулек очищено около 840 крыш. Однако, в различных районах города ледяные глыбы, опасные для жизни и здоровья, все еще встречаются.

Огромная наледь, к примеру, привлекла внимание прохожих в самом центре Хабаровска: устрашающего вида сосульки свисают с крыши нежилого, двухжэтажного здания, помещения в котором арендует несколько фирм.

— Сосульки периодически убираем. И до этого убирали. Мы и сами понимаем, что свисающая с карниза наледь — это бесспорно очень опасно. Поэтому специалисты в ближайшее время уберут все сосульки обязательно. Спасибо вам за сигнал! — отметила представитель ООО «Студия туризма», арендующего помещение в этом здании.

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