8 марта в Иркутской области потеплеет до +11 градусов

Теплую погоду в Международный женский день прогнозируют синоптики Иркутской области.

По сообщению Гидрометцентра, 8 марта местами по региону пройдет снег. Кроме того, подует ветер с порывами до 13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -10, -15 градусов, при прояснении до -20, -25 градусов. Днем потеплеет до +1, +6 градусов, в пониженных формах рельефа до -1,-6 градусов, в западных и южных районах при малооблачной погоде до +6,+11 градусов.