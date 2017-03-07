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11:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

8 марта в Иркутской области потеплеет до +11 градусов

Местами ожидаются осадки и сильный ветер.

Источник: AP 2017

Теплую погоду в Международный женский день прогнозируют синоптики Иркутской области.

По сообщению Гидрометцентра, 8 марта местами по региону пройдет снег. Кроме того, подует ветер с порывами до 13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -10, -15 градусов, при прояснении до -20, -25 градусов. Днем потеплеет до +1, +6 градусов, в пониженных формах рельефа до -1,-6 градусов, в западных и южных районах при малооблачной погоде до +6,+11 градусов.

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