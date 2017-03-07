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10:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцам предложили бесплатно проверить зрение у офтальмолога

С 7 марта по 30 апреля новосибирцы могут бесплатно проверить зрение во всех районах города в «Новосибирской аптечной сети», сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирцам предложили бесплатно проверить зрение у офтальмолога, сообщает пресс-служба мэрии.

С 7 марта до 30 апреля в «Новосибирской аптечной сети» пройдет социальная акция «Бесплатная консультация врача офтальмолога при заказе очков». Акция позволит сэкономить время и деньги на консультацию специалиста.

«Отличительной особенностью услуги является проведение базовой диагностики врачом офтальмологом (проверка остроты зрения), подбор очков (или линз), выписка рецепта на изготовление очков и подбор подходящей оправы», — рассказало в пресс-службе.

Прием врачей проводится в соответствии с расписанием работы офтальмологических кабинетов МП «НАС», расположенных по адресам:

 — Кировский район: оптика № 1 (ул. Вертковская, 8/1, тел.: 314−70−24, 314−70−26), аптека № 165 (ул. Петухова, 20, тел.: 342−92−39, 342−18−78);.

 — Дзержинский район: оптика № 2 (ул. Кошурникова, 14, тел.: 211−35−51, 278−40−29);.

 — Заельцовский район: аптека № 198 (Красный проспект, 81, тел.: 226−76−27, 226−59−87);.

 — Октябрьский район: аптека № 3 (ул. Восход, 18, тел.: 266−62−14);.

 — Ленинский район: аптека № 70 (ул. Титова, 1, тел.: 314−93−92), аптека № 241 (ул. Связистов, 151а, тел.: 308−31−74);.

 — Советский район: аптека № 48 (ул. 40 лет Комсомола, 5, тел.: 345−10−88), аптека № 237 (ул. Демакова, 20, тел.: 332−23−55, 334−33−34).

С расписанием работы офтальмологических кабинетов можно ознакомиться на сайте.

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