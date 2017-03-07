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10:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омске перед 8 Марта торговали нелегальными мимозами

Их привезли в наш город из Краснодарского края, не сообщив об этом властям.

В понедельник, 6 марта, сотрудники фитосанитарного бока омского Россельхознадзора устроили рейд на цветочных базарах. Итогом рейда стали дела административных правонарушениях на трёх граждан.

Граждане торговали горной розой и акацией серебристой (известной в народе как мимоза), которые выросли в Абхазии, но были привезены в Омск из Краснодарского края. При этом владельцы товара не сообщили в Россельхознадзор о ввозе подкарантинной продукции, что считается в российском законодательстве административным правонарушением.

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