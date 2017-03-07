Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Как живут восточные жены на самом деле
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«Штурмовой «колобок»: СМИ об уникальном оружии спецназа РФ
СМИ: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
13:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В преддверии весенних каникул ГИБДД Казани призывает к повышенной осторожности на дорогах

(Город Казань KZN.RU, 7 марта). С 20 марта у школьников Казани начнутся весенние каникулы, и дети будут больше времени проводить на улице. Поэтому есть угроза увеличения несчастных случаев на дорогах с участием детей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Для того чтобы не допустить всплеска дорожных происшествий, инспекторы ГИБДД Казани уже с 9 марта начнут посещать образовательные организации города. В лекциях и беседах сотрудники Госавтоинспекции напомнят детям об особенностях безопасного поведения на дороге в весенний период.

С начала текущего года зарегистрировано около трех десятков дорожных аварий, в которых были травмированы дети — это каждое десятое ДТП с пострадавшими, зарегистрированное в городе.

Кроме лекций для школьников, 21 и 23 марта сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей в салоне автомобиля. А 22 и 24 марта общегородские рейды будут направлены на выявление взрослых и детей-пешеходов, пренебрегающих правилами безопасного поведения на дороге. Вместе с сотрудниками ГИБДД патрулировать улицы будут инспекторы ПДН. В частности, они напомнят водителям-родителям об ответственности за ненадлежащее воспитание детей, предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ.

Надо отметить, что проводить воспитательную работу следует далеко не только со школьниками. Ведь подавляющее большинство ДТП с участием детей — 22 из 26 — произошли по вине водителей автотранспорта. Так, в каждой четвертой аварии водители не уступили дорогу ребенку-пешеходу, еще в четырех ДТП автомобилисты спровоцировали аварию, выехав на запрещающий сигнал светофора. В каждом шестом происшествии водители покинули место аварии.

ГИБДД Казани призывает водителей быть осторожнее. Автомобилистам необходимо реально оценивать свои возможности по управлению автомобилем, особенно в период межсезонья — талая вода, мокрый снег и наледь под ними в несколько раз усложняют процесс управления транспортным средством, даже если это новый современный автомобиль. Водителей призывают быть предельно внимательными, приближаясь к пешеходным переходам, учреждениям образования и культуры, местам остановок маршрутных транспортных средств, торгово-развлекательным комплексам.

Пешеходам при переходе дороги даже на зеленый сигнал светофора нужно убедиться, что все автомобили остановились. При пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу нужно снимать капюшоны и другие предметы, ограничивающие обзор, убавлять звук в наушниках и оценивать ситуацию на дороге. При движении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, которые обеспечивают видимость пешехода на расстоянии 350 метров. Это даст возможность водителю предпринять меры во избежание наезда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рустам Минниханов награжден орденом Александра Невского
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Поветкин на год выведен из рейтингов IBF из-за скандала Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал спортсмена на $250 тыс. за повторное нарушение антидопинговый правил
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь