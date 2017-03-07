В преддверии весенних каникул ГИБДД Казани призывает к повышенной осторожности на дорогах

Для того чтобы не допустить всплеска дорожных происшествий, инспекторы ГИБДД Казани уже с 9 марта начнут посещать образовательные организации города. В лекциях и беседах сотрудники Госавтоинспекции напомнят детям об особенностях безопасного поведения на дороге в весенний период.

С начала текущего года зарегистрировано около трех десятков дорожных аварий, в которых были травмированы дети — это каждое десятое ДТП с пострадавшими, зарегистрированное в городе.

Кроме лекций для школьников, 21 и 23 марта сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей в салоне автомобиля. А 22 и 24 марта общегородские рейды будут направлены на выявление взрослых и детей-пешеходов, пренебрегающих правилами безопасного поведения на дороге. Вместе с сотрудниками ГИБДД патрулировать улицы будут инспекторы ПДН. В частности, они напомнят водителям-родителям об ответственности за ненадлежащее воспитание детей, предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ.

Надо отметить, что проводить воспитательную работу следует далеко не только со школьниками. Ведь подавляющее большинство ДТП с участием детей — 22 из 26 — произошли по вине водителей автотранспорта. Так, в каждой четвертой аварии водители не уступили дорогу ребенку-пешеходу, еще в четырех ДТП автомобилисты спровоцировали аварию, выехав на запрещающий сигнал светофора. В каждом шестом происшествии водители покинули место аварии.

ГИБДД Казани призывает водителей быть осторожнее. Автомобилистам необходимо реально оценивать свои возможности по управлению автомобилем, особенно в период межсезонья — талая вода, мокрый снег и наледь под ними в несколько раз усложняют процесс управления транспортным средством, даже если это новый современный автомобиль. Водителей призывают быть предельно внимательными, приближаясь к пешеходным переходам, учреждениям образования и культуры, местам остановок маршрутных транспортных средств, торгово-развлекательным комплексам.

Пешеходам при переходе дороги даже на зеленый сигнал светофора нужно убедиться, что все автомобили остановились. При пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу нужно снимать капюшоны и другие предметы, ограничивающие обзор, убавлять звук в наушниках и оценивать ситуацию на дороге. При движении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, которые обеспечивают видимость пешехода на расстоянии 350 метров. Это даст возможность водителю предпринять меры во избежание наезда.