В Нижнем Новгороде 7 марта загруженность дорог составила 9 баллов

В Нижнем Новгороде к 9:10 на дорогах 9 балльные заторы. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, пробка на 4,3 км образовалась на улице Ванеева, от Кузнечихи до улицы Бориса Панина. На расстоянии 4,1 км стоят машины на Московском шоссе, от Тепличной улицы до Берёзовской улицы.

Также загружена дорога в центр на Сормовском — Коминтерна и по направлению к Московскому шоссе Кузбасская — Новикова-Прибоя.

Возможная причина заторов — многочисленные ДТП (из которых 11 нанесено на карту города в сервисе) и ночной ледяной дождь.