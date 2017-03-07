Naviband представили финальную версию песни для «Евровидения»

«В мультитреке в отличие от версии национального финала появились скрипка и дуда. Цифровой релиз сингла на iTunes и аналогичных носителях состоится 7 марта», — добавил Андрианов.

Во вторник музыканты представили публике финальную версию своей конкурсной песни «Гiсторыя майго жыцця». По словам представителя группы, новая версия песни «уплотнена», а для «настоящего фольклорного звучания музыканты использовали живые инструменты».

Новую аранжировку для Naviband утверждал композитор и лидер группы «Палац» Олег Хоменко.

«Для меня символично, что через 10 лет после участия группы “Палац” в полуфинале отборочного тура “Еврофест” с песней на белорусском языке, на конкурсе все-таки прозвучит наш язык, да еще и в исполнении таких талантливых ребят из Naviband», — сказал Хоменко.

Представили Naviband и фирменное лого белорусской делегации на «Евровидении» — в нем объединили фирменный стиль группы и белорусский орнамент. Придумали для участия белорусов в «Евровидении» и хештег — для него используют мотив из песни Heyheyhayayayayo.

Группа Naviband выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017» в Киеве 11 мая.