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10:47 (мск), источник: Sputnik.by

Naviband представили финальную версию песни для «Евровидения»

Для «настоящего» фольклорного звучания песни «Гiсторыя майго жыцця» музыканты использовали живые инструменты.

Источник: Sputnik.by

Финальная версия песни группы Naviband для «Евровидения-2017» под названием «Гiсторыя майго жыцця» представлена во вторник, сообщил Sputnik пиар-менеджер коллектива Сергей Андрианов.

Группа Naviband представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидении-2017», который пройдет в мае в Киеве.

Во вторник музыканты представили публике финальную версию своей конкурсной песни «Гiсторыя майго жыцця». По словам представителя группы, новая версия песни «уплотнена», а для «настоящего фольклорного звучания музыканты использовали живые инструменты».

«В мультитреке в отличие от версии национального финала появились скрипка и дуда. Цифровой релиз сингла на iTunes и аналогичных носителях состоится 7 марта», — добавил Андрианов.

Новую аранжировку для Naviband утверждал композитор и лидер группы «Палац» Олег Хоменко.

«Для меня символично, что через 10 лет после участия группы “Палац” в полуфинале отборочного тура “Еврофест” с песней на белорусском языке, на конкурсе все-таки прозвучит наш язык, да еще и в исполнении таких талантливых ребят из Naviband», — сказал Хоменко.

Представили Naviband и фирменное лого белорусской делегации на «Евровидении» — в нем объединили фирменный стиль группы и белорусский орнамент. Придумали для участия белорусов в «Евровидении» и хештег — для него используют мотив из песни Heyheyhayayayayo.

Группа Naviband выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017» в Киеве 11 мая.

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