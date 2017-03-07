Naviband представили финальную версию песни для «Евровидения»
Для «настоящего» фольклорного звучания песни «Гiсторыя майго жыцця» музыканты использовали живые инструменты.
Для «настоящего» фольклорного звучания песни «Гiсторыя майго жыцця» музыканты использовали живые инструменты.
Финальная версия песни группы Naviband для «Евровидения-2017» под названием «Гiсторыя майго жыцця» представлена во вторник, сообщил Sputnik
Группа Naviband представит Беларусь на конкурсе песни «Евровидении-2017», который пройдет в мае в Киеве.
Во вторник музыканты представили публике финальную версию своей конкурсной песни «Гiсторыя майго жыцця». По словам представителя группы, новая версия песни «уплотнена», а для «настоящего фольклорного звучания музыканты использовали живые инструменты».
«В мультитреке в отличие от версии национального финала появились скрипка и дуда. Цифровой релиз сингла на iTunes и аналогичных носителях состоится 7 марта», — добавил Андрианов.
Новую аранжировку для Naviband утверждал композитор и лидер группы «Палац» Олег Хоменко.
«Для меня символично, что через 10 лет после участия группы “Палац” в полуфинале отборочного тура “Еврофест” с песней на белорусском языке, на конкурсе
Представили Naviband и фирменное лого белорусской делегации на «Евровидении» — в нем объединили фирменный стиль группы и белорусский орнамент. Придумали для участия белорусов в «Евровидении» и хештег — для него используют мотив из песни Heyheyhayayayayo.
Группа Naviband выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017» в Киеве 11 мая.