Ледовую переправу открыли в Киренском районе Иркутской области

Новую ледовую дорогу Кривошапкино-Иртыш грузоподъемностью 50 тонн ввели в эксплуатацию на реке Белой в Киренском районе Иркутской области. В настоящее время на водных объектах региона действует 51 ледовая переправа. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Для соблюдения правил безопасности на водных объектах проводятся патрулирования по местам массового выхода и выезда на лед.

«Только за прошедшие сутки госинспекторами было выполнено 17 рейдов и патрулирований. Проведено 296 профилактических бесед, распространено 312 памяток. За нарушение правил безопасности — выезд на лед вне ледовой переправы в Ольхонском районе — было составлено два административных протокола», — отметили в ведомстве.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают население пользоваться для передвижения только официально действующими, проверенными ледовыми переправами, которые ежедневно проходят проверку на безопасность. При этом необходимо соблюдать все правила дорожного движения и следовать указаниям предупреждающих знаков.

Список действующих ледовых переправ доступен на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.