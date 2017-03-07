Юные красноярки получили паспорта в преддверии 8 Марта

В Красноярске прошла торжественная церемония вручения паспортов девушкам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие состоялось в Кировском районе.

Паспорт гражданина Российской Федерации получили одиннадцать девушек. Документы вручали начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий и руководитель администрации Кировского района Андрей Шлома.

«Получение паспорта — знаменательное событие в вашей жизни. Вы достигли того возраста, когда у человека появляются не только права, но и ответственность за свои поступки, определенные обязанности. Многие из вас успешны в учебе, спорте, искусстве и других сферах жизни, и я уверен, что это только начало. Учитесь и трудитесь на благо своей страны, а главное — любите свою Родину», — сказал Андрей Шлома.

Также девушек поздравил Александр Речицкий. Глава краевой полиции подчеркнул значимость события и пожелал молодому поколению жить и трудиться на благо родного города и России.

«Я, как отец, испытываю гордость за свою дочь. Совсем взрослая. Спасибо организаторам. Серьезно так. Торжественно. Такими мероприятиями они мотивируют наших детей на дальнейшую деятельность, на новые достижения и победы», — отметил отец одной из девушек Василий Бойко.

Традиция вручать паспорт в торжественной обстановке появилась в Кировском районе в 2010 году. За это время в мероприятии приняли участие около 1500 человек. Свой первый документ подростки приходят получать вместе с родителями и друзьями.