Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Натали Портман родила дочь
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«Штурмовой «колобок»: СМИ об уникальном оружии спецназа РФ
СМИ: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
11:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Источник: Reuters

Сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Прикамье.

По данным метеорологов, 7 марта в крае ожидается снегопад, при этом будет сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днём будет держаться на уровне -1,-6°. На дорогах сохраняется гололёд.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — сообщают сотрудники МЧС.

Напомним, накануне в Перми был побит рекорд по высоте снежного покрова. Синоптики считают, что после обильных снегопадов высота сугробов в краевой столице может достичь 90 см.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+9°
полупрозрачная облачность
767 мм рт. ст.
повышенное
71 %
высокая
0 м/с
нет ветра
Как улучшить работу кишечника - эксперты
Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Закон о единой российской нации переименовали
Выборы президента предложили провести в день присоединения Крыма
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Бумажные ПТС скоро отменят: как это будет работать? С 1 июля на смену бумажному Паспорту транспортного средства придёт электронный. «Авто Mail.Ru» удалось выяснить основные детали грядущей реформы
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим По словам Джеффри Катценберга, трансформация мрачной и реалистичной истории в почти волшебную сказку со счастливым концом сильно расстроила режиссера Гэрри Маршалла
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь