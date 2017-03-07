В Пермском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Прикамье.

По данным метеорологов, 7 марта в крае ожидается снегопад, при этом будет сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днём будет держаться на уровне -1,-6°. На дорогах сохраняется гололёд.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — сообщают сотрудники МЧС.

Напомним, накануне в Перми был побит рекорд по высоте снежного покрова. Синоптики считают, что после обильных снегопадов высота сугробов в краевой столице может достичь 90 см.