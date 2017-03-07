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11:55 (мск), источник: Новости Перми

Праздничный концерт 9 мая состоится на площади перед «Театром-Театром»

В Перми уже объявлен аукцион на техническое оформление сцены. Максимальная стоимость контракта составляет 1,4 млн рублей.

Главный праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Победы, пройдет 9 мая на площади перед «Театром-Театром». Творческие коллективы, которые примут участие в развлекательной программе, еще неизвестны. Однако в конкурсной документации на техническое оформление сцены указано, что площадка должна вмещать не менее 1000 участников хоровых коллективов.

Также в техническом задании говорится, что сценический комплекс будет состоять из трех блоков: главной сцены, центральной лестницы и боковых каскадных подиумов.

Максимальная стоимость контракта составляет 1,4 млн рублей.

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