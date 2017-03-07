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13:41 (мск), источник: Volga News

ГИБДД выдала предписание закрыть две дороги в Сызрани из-за ям

Городским властям может грозить штраф за неисполнение предписания ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 6 марта, Госавтоинспекцией Сызрани выданы предписания в адрес администрации города на закрытие автомобильных дорог по улицам Декабристов и Ульяновское шоссе, сообщает syzran-small.ru.

Согласно выданным предписаниям, закрытию для движения подлежит участок ул. Декабристов от ул. Ульяновская до перекрестка в районе дома № 50 по ул. Декабристов. На Ульяновском шоссе будет закрыт участок от ул. Гидротурбинная до ул. Красильникова. До 10 часов утра 7 марта на указанных отрезках автомобильных дорог должны были установить дорожные знаки «Движение запрещено», которые были бы действительны до момента приведения проезжей части в надлежащее состояние.

Однако, по информации портала, в указанные сроки знаки на аварийных участках так и не появились. Ямы также никто не заделал. Теперь городским властям может грозить штраф за неисполнение предписания ГИБДД.

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